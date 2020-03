WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag tief im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 77,56 Punkte oder 2,77 Prozent auf 2720,96 Einheiten. Inmitten einer tiefroten internationalen Börsenstimmung setzte auch der österreichische Aktienmarkt seinen Abwärtssog rasant fort. Der ATX verbuchte damit bereits seinen beachtlichen zehnten Verlusttag in elf Handelstagen.



Die anhaltende Talfahrt erfasste in Wien am Berichtstag Werte aus den verschiedensten Branchen. Die Porr-Aktie baute ein massives Minus in Höhe von 6,5 Prozent auf und rutschte damit ans untere Ende der Kursliste. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein sattes Minus von fünf Prozent verbuchen.



Mehr als vierprozentige Kursabschläge gab es bei Voestalpine, Schoeller-Bleckmann, AT&S, Do&Co, Polytec und Frequentis zu sehen. Knapp unter der dieser Marke verbilligten sich Raiffeisen Bank International um 3,9 Prozent. OMV gaben 3,5 Prozent nach. Andritz steigerten sich hingegen am Spitzenplatz um 1,1 Prozent.



EVN gaben 1,9 Prozent nach. Die Wiener Stadtwerke steigen mit 28,35 Prozent beim niederösterreichischen Energieversorger ein. Sie erwerben den Anteil vom deutschen Energiekonzern EnBW. Details des Kaufvertrags wurden nicht bekanntgeben.



Addiko festigten sich um 0,4 Prozent. Die seit Juli 2019 in Wien börsennotierte Bank wird für das Jahr 2019 wie geplant und den Aktionären versprochen 40 Millionen Euro (2,05 Euro/Aktie) Dividende auszahlen. Zudem wurden im Finanzbericht die Anfang Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt./ste/APA/eas