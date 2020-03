TOULOUSE (dpa-AFX) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat im Februar eine Auftragsflaute verbucht. Nach einem starken Januar kamen im Folgemonat keine Bestellungen herein, teilte der Konzern am Donnerstagabend mit. Im ersten Monat des Jahres waren 274 Jets bestellt worden.



Am Mittwoch hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, Airbus erwäge Insidern zufolge Kürzungen der Produktion des A330neo. Im vergangenen Monat hatte eine Tochter von Air Asia angekündigt, die Lieferungen ihrer neuen A330neo-Maschinen verzögern zu wollen./fba/eas

AIRBUS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de