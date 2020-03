Köln (ots) -Der großen Mehrheit der Deutschen bereitet das neue Corona-Virus nachwie vor keine Angst. Bei drei Vierteln (76 Prozent) der Bevölkerungist die Sorge, dass sie oder Familienmitglieder sich mit dem Virusanstecken, weniger groß bzw. klein. Im Vormonat gaben das noch 89Prozent an. Bei knapp einem Viertel ist die Sorge entweder groß (17Prozent; +10 im Vgl. zu Februar) oder sehr groß (6 Prozent; +3 imVgl. zum Vormonat). Das hat eine Umfrage von infratest dimap für denARD-DeutschlandTrend von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.Das Vertrauen der Bürger in die Behörden und Gesundheitseinrichtungenist zwar immer noch hoch, hat im Vergleich zum Vormonat jedochabgenommen. 66 Prozent (-16 Punkte im Vgl. zu Februar) sind derMeinung, diese hätten die Situation alles in allem unter Kontrolle.28 Prozent (+14) sehen das anders: Sie meinen, die Behörden undGesundheitseinrichtungen in Deutschland hätten die Situation nichtunter Kontrolle.Mit der Arbeit von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) istjeder zweite Bürger sehr zufrieden oder zufrieden. Im Vergleich zumVormonat legte Spahns Zufriedenheitswert um 7 Prozentpunkte auf 51Prozent zu. Seine Bekanntheit in der deutschen Bevölkerung stieg imselben Zeitraum ebenfalls um 7 Punkte von 83 Prozent auf 90 Prozent.Danach gefragt, welche Maßnahmen sie ergriffen hätten, um einerInfektion vorzubeugen, geben drei Viertel der Befragten (75 Prozent)an, sich häufiger die Hände gewaschen zu haben. 54 Prozent geben an,auf Aktivitäten wie Reisen oder den Besuch von größerenVeranstaltungen nicht verzichtet zu haben. Größere Vorräte anLebensmitteln eingekauft zu haben, geben 11 Prozent der Befragten an.89 Prozent sagen, sie hätten in den letzten Tagen keine größerenLebensmittelvorräte angelegt.Befragungsdaten-Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland-Fallzahl: 1.002 Befragte-Erhebungszeitraum: 02.03.2020 bis 03.03.2020-Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)-Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame-Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Mittlerweile sind in verschiedenen Ländern Personen am sogenanntenCorona-Virus erkrankt, darunter auch in Deutschland. Wie sehen Siedas: Haben die Behörden und Gesundheitseinrichtungen in Deutschlanddie Situation bislang alles in allem unter Kontrolle oder nicht?Wie groß ist Ihre Sorge, dass Sie selbst oder Mitglieder IhrerFamilie sich mit dem neuen Corona-Virus anstecken?Geben Sie bitte an, ob Sie dies in den letzten Tagen getan haben:1.Ich habe mir häufiger die Hände gewachsen.2.Ich habe auf Aktivitäten wie Reisen oder den Besuch vongrößeren Veranstaltungen verzichtet.3.Ich habe größere Vorräte an Lebensmitteln eingekauft.Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen undPolitikern sind. Wenn Sie jemanden nicht kennen oder nicht beurteilenkönnen, geben Sie das bitte an. Sind Sie mit der politischen Arbeitvon [...] sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden oder gar nichtzufrieden?Fotos unter ARD-Foto.de Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4538964