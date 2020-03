Nach drei Gewinntagen in Folge sank der EuroStoxx50 um 1,67 Prozent auf 3363,58 Punkte.Paris - Die Coronavirus-Krise hat die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag wieder belastet. Die Indizes brachen ihre jüngste Erholungsbewegung ab. Nach drei Gewinntagen in Folge sank der EuroStoxx50 um 1,67 Prozent auf 3363,58 Punkte. In Paris verlor der Cac 40 1,90 Prozent auf 5361,10 Zähler und in London der FTSE 100 1,62 Prozent auf 6705,43 Punkte. In Mailand ging es für den FTSE MIB...

