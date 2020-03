BERLIN (dpa-AFX) - Zusätzliche Kompetenzen für zwei Bundesbehörden sollen die Patienten in Deutschland besser vor fehlerhaften Brustimplantaten und Insulinpumpen schützen. Der Bundestag beschloss am Donnerstagabend, dass das Paul-Ehrlich-Institut und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) künftig in Eigenregie Medizinprodukte zurückrufen oder vom Markt nehmen können. "Medizinprodukte sollen den Patienten helfen und ihnen nicht schaden", erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).



Bislang sind für derartige Sicherheitsmaßnahmen allein die Behörden der Bundesländer zuständig. Deshalb ist auch noch die Zustimmung des Bundesrats notwendig, bevor die Neuregelung in Kraft treten kann./ax/DP/eas