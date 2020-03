DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.363,58 -1,67% -10,19% Stoxx50 3.137,94 -1,13% -7,79% DAX 11.944,72 -1,51% -9,84% FTSE 6.705,43 -1,62% -9,64% CAC 5.361,10 -1,90% -10,32% DJIA 26.311,93 -2,88% -7,80% S&P-500 3.044,96 -2,72% -5,75% Nasdaq-Comp. 8.812,48 -2,28% -1,78% Nasdaq-100 8.750,05 -2,23% +0,19% Nikkei-225 21.329,12 +1,09% -9,84% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 178,76 +121

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,57 46,78 -0,4% -0,21 -22,9% Brent/ICE 50,77 51,13 -0,7% -0,36 -21,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.663,82 1.636,85 +1,6% +26,97 +9,7% Silber (Spot) 17,35 17,25 +0,6% +0,10 -2,8% Platin (Spot) 867,00 876,60 -1,1% -9,60 -10,2% Kupfer-Future 2,57 2,59 -0,6% -0,02 -8,2%

Die Ölpreise geben leicht nach. Das Erdölkartell Opec habe eine vorläufige Vereinbarung über eine drastische Kürzung der Rohölförderung in Höhe von 1,5 Millionen Barrel pro Tag getroffen, heißt es von informierten Personen. Ob das Nicht-Mitglied Russland mitspielt, ist aber noch nicht raus. Der Plan soll am Freitag im Rahmen der Opec+ diskutiert werden. Gold ist gefragt. Marktteilnehmer verweisen auf die schwache Entwicklung am Aktienmarkt. Daneben stützt die Erwartung, dass neben der US-Notenbank weitere Zentralbanken die Zinsen reduzieren werden. Das zinslose Edelmetall wird so attraktiver.

FINANZMARKT USA

Die Schaukelbörse an der Wall Street setzt sich am Donnerstag fort. In dieser Woche folgte auf eine kräftige Erholung am folgenden Tag stets ein deutliches Minus. Von diesem Rhythmus weicht der Markt erneut nicht ab. Zwar sind immer mehr Staaten und Institutionen wie der IWF bereit, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen, um die konjunkturellen Folgen der Coronavirus-Epidemie einzudämmen. Doch gleichzeitig breitet sich die Epidemie immer weiter aus. Von einer Verlangsamung der Coronavirus-Ausbreitung außerhalb Chinas könne keine Rede sein, heißt es. Das "Beige Book" der US-Notenbank hatte der US-Wirtschaft bereits am Vorabend erste Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs attestiert. Nun zeigen aktuelle Januardaten, dass sich der Auftragseingang der US-Industrie schwächer als erwartet entwickelt hat. Auch die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft hat im vierten Quartal 2019 nach revidierter Rechnung weniger als erwartet zugenommen. Neben fallenden Aktienkursen manifestiert sich die Verunsicherung der Anleger auch im wieder gestiegenen Volatilitätsindex VIX. Die Aktien von United Airlines fallen um 6,9 Prozent. Der Konzern will die Zahl der Inlandsflüge reduzieren, da die Buchungen vor dem Hintergrund der Epidemie zurückgegangen sind. Im Gefolge verlieren Delta Air Lines 5,7 Prozent. Die HP-Aktie fällt um 1,3 Prozent. Der Konzern will sich trotz Nachbesserungen nicht vom Konkurrenten Xerox übernehmen lassen - er wies auch das neue Angebot über 35 Milliarden US-Dollar als zu niedrig zurück.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen haben ihre Talfahrt wieder aufgenommen. Ein milliardenschweres Notfallpaket der US-Regierung gegen das Coronavirus half genausowenig wie die Erklärung des IWF, dass seine Kreditprogramme jederzeit für Maßnahmen gegen das Coronavirus genutzt werden können. Konjunktursensible Sektoren mussten erhebliche Verluste einstecken. So gaben Rohstoffwerte im Schnitt um 4,2 Prozent nach, der Autosektor verlor 3,4 Prozent und Banken 2,8 Prozent. Auch der Luftfahrtsektor wurde gemieden. Lufthansa verloren 3,7 Prozent, für Air France-KLM ging es 11,2 Prozent nach unten. Mit der britischen Regionalfluggesellschaft Flybe hat das erste Unternehmen aus dem Sektor wegen der Coronovirus-Krise Insolvenz angemeldet. Belastet vom schwächeren Automarkt und einer Milliardenabschreibung hat Continental (minus 12,4 Prozent) vergangenes Jahr bei stabilen Umsätzen einen hohen Verlust verzeichnet. Nach gemischten Ergebnissen gaben Prosieben um 7,1 Prozent nach. Aber auch andere Unternehmen aus dem Sektor überzeugten nicht: ITV brachen um 12 Prozent ein. Der britische TV-Sender warnt nun, dass der Umsatz im April um rund 10 Prozent fallen könnte, nachdem Unternehmen aus der Reisebranche Werbekampagnen zunächst gestrichen haben. Die Henkel-Aktie verlor 5,2 Prozent. Die UBS sprach von einer enttäuschenden EBIT-Marge. Aviva hielten sich mit einem Plus von 0,4 Prozent gut. Das operative Ergebnis ist laut Citigroup um 3 Prozent über den Marktschätzungen ausgefallen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:40 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1199 +0,59% 1,1138 1,1136 -0,2% EUR/JPY 119,20 -0,47% 119,51 119,55 -2,2% EUR/CHF 1,0621 -0,29% 1,0653 1,0646 -2,2% EUR/GBP 0,8653 0,0% 0,8648 0,8692 +2,2% USD/JPY 106,43 -1,05% 107,30 107,36 -2,2% GBP/USD 1,2943 +0,60% 1,2880 1,2810 -2,3% USD/CNH (Offshore) 6,9429 +0,28% 6,9340 6,9215 -0,3% Bitcoin BTC/USD 9.112,51 +4,17% 8.917,76 8.684,26 +26,4%

Nach der zwischenzeitlichen Erholung am Vortag befindet sich der Dollar wieder auf dem Rückzug. Der Dollarindex büßt 0,4 Prozent ein. Der Euro klettert im Gegenzug auf ein Tageshoch über 1,12 Dollar. Die Greenback-Schwäche könnte sich noch ausweiten, falls die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan "zu vorsichtig" auf die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank am Dienstag reagierten, heißt es von Unicredit. Eine "enttäuschende - oder zu vorsichtige - Reaktion" könnte dazu führen, dass der Euro in Richtung 1,13 Dollar steige.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Im Sog massiver Kursgewinne an der Wall Street ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten auf breiter Front bergauf gegangen mit den Kursen. Nachdem sich die Zuwächse im späten Geschäft noch etwas ausgeweitet hatten, lagen die Gewinne bei den größeren Indizes am Ende zwischen 1,1 Prozent in Tokio und 2,0 Prozent in Schanghai. Für Kauflaune inmitten der weiter grassierenden Coronavirus-Epidemie sorgte die Vielzahl an teils koordinierten Maßnahmen zur Abfederung der negativen Auswirkungen der Epidemie auf die globale Wirtschaft. Allen voran die kräftige außerplanmäßige Zinssenkung in den USA am Dienstag. Die kanadische Notenbank hatte darauf am Mittwoch ebenfalls den Leitzins um einen halben Punkt gesenkt. Zuvor in der Woche hatte auch Australien bereits die Geldpolitik gelockert. Ermutigt wurden die Anleger daneben von Ausgabenprogrammen. In den USA ist ein Notfallpaket über gut 8 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht worden. Das sehr stark betroffene Südkorea hatte am Vortag bereits einen Nachtragshaushalt von 10 Milliarden Dollar beschlossen und der IWF hat ein Kreditprogramme über insgesamt 50 Milliarden Dollar vorgestellt, das er Ländern anbieten kann, die Unterstützung im Kampf gegen das Coronavirus und seine möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen benötigen. Unter den Einzelwerten legten in Tokio Takeda Pharmaceutical um 3,5 Prozent zu. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung eines Medikaments gegen das Coronavirus, das aus dem Blut von Coronavirus-Patienten gewonnen werden soll, die sich von der neuartigen Atemwegserkrankung erholt haben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

S&P senkt Ausblick für Continental auf negativ; Ratings bestätigt

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) wird pessimistischer für die Bonität des Autozulieferers Continental. S&P hat den Ausblick für das Rating auf negativ von stabil gesenkt. Das Rating selbst wurde mit BBB+ bestätigt.

Lufthansa streicht bis Ende März alle Flüge nach Israel

Die verschärften Einreisebestimmungen nach Israel wegen des Coronavirus werfen den Flugplan der Lufthansa zusätzlich durcheinander. Wie der Luftfahrtkonzern mitteilte, werden von Sonntag an bis zum Ende des verbleibenden Winterflugplans bis zum 28. März alle Flüge nach Israel gestrichen. Die Lufthansa sieht sich dazu "aus wirtschaftlichen und operativen Gründen gezwungen", da viele Passagiere nicht mehr zur Einreise berechtigt seien.

EU-Kommission genehmigt Real-Übernahme durch Finanzinvestor

Die EU-Kommission hat die Übernahme der Supermarktkette Real des Handelskonzerns Metro durch den Investor SCP genehmigt. Die Brüsseler Behörde habe keine Wettbewerbsbedenken, teilte sie am Donnerstag mit. Demnach kann SCP mit Sitz in Luxemburg künftig alleiniger Eigentümer der 276 Real-Standorte, des Digitalgeschäfts mit dem Online-Marktplatz real.de sowie von 80 Immobilien und allen zu Real gehörenden Gesellschaften werden.

Kuka erhält soll Fertigungsanlage für E-Auto-Batterien liefern

Der Roboterhersteller Kuka hat einen Großauftrag zur Planung und Lieferung einer vollautomatisierten Batterie-Pack-Linie erhalten. Der Auftragswert liegt im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie die Kuka AG mitteilte. Auf dieser Produktionsanlage sollen ab 2021 Batteriesysteme für vollelektrische Fahrzeuge im Premiumsegment produziert werden. Der Auftraggeber wurde nicht genannt.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 05, 2020 12:39 ET (17:39 GMT)

HP weist auch nachgebesserte Übernahmeofferte von Xerox zurück

Der Drucker- und Computerhersteller HP will sich trotz Nachbesserungen nicht vom Konkurrenten Xerox übernehmen lassen. Der Konzern wies auch das neue Angebot über 35 Milliarden US-Dollar als zu niedrig zurück.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2020 12:39 ET (17:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.