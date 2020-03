Der DAX hat es weiterhin schwierig sich vom Abverkauf der letzten Woche zu erholen und notiert weiterhin unter dem Widerstand bei 12223 Punkten. Was erwarten wir für den Rest der Handelswoche und die weitere Entwicklung? Erwartungen im DAX Solange die Bullen den Markt allerdings über 11718 Punkten halten, muss hier weiterhin von einer Gegenbewegung in Welle b in Weiß bis in den Bereich von 12700 Punkten ausgegangen werden. Das Primärszenario bleibt, dass die Abwärtsbewegung seit den Hochs noch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...