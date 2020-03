MÜNSTER (dpa-AFX) - Die "Westfälischen Nachrichten" schreiben zum Rechtsextremismus:



Spätestens seit dem rassistischen Anschlag in Hanau - zuvor auch im Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke - zeigt sich die rechte Fratze in all ihrer widerlichen Boshaftigkeit. Dabei hätten bereits die Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) vor rund zehn Jahren allen Demokraten die Augen öffnen müssen. Ja, es gibt den unsäglichen linken und islamistischen Terror - aber die Zeit des Relativierens ist vorbei. Rechtsextremismus ist in Deutschland bestens vernetzt und gefährlich organisiert. Er sägt bedrohlich an den Fundamenten von Demokratie und Rechtsstaat. Diese Einsicht kommt spät, aber gewinnt Signalwirkung, wenn die Spitzen des Deutschen Bundestags nun klar Stellung beziehen. Die AfD, die im bürgerlichen Frack der Unschuld daherkommt, legt dennoch weiter ungehemmt die Saat für Hass und Hetze./al/DP/eas