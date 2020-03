BANGKOK (dpa-AFX) - Thailand hat eine neue Liste von Ländern herausgegeben, die es als besonders vom derzeit grassierenden Coronavirus betroffen sieht. Dabei handelt es sich um Südkorea, China, Macao, Hongkong, Italien und Iran, wie die Regierung in der "Royale Gazette" am Donnerstag mitteilte. Was das für die Einreisenden aus diesen Ländern bedeutet, war noch unklar. Deutschland steht nicht auf der Liste, die am Freitag in Kraft trat. Zuvor hatte eine Gesundheitsbehörde Deutschland noch unter den Ländern genannt, für die nach der Einreise eine Empfehlung für eine 14-tägige häusliche Quarantäne galt./ca/DP/zb