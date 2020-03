MEXIKO, 4. März (WNM/Reuters/Daina Beth Solomon) - Nestlé SA startet ein Wiederaufforstungsprojekt, um in den nächsten anderthalb Jahren mindestens drei Millionen Bäume in Mexiko und Brasilien zu pflanzen. Damit will der Schweizer Lebensmittelkonzern bis 2050 die CO2-Neutralität erreichen. Nestle ist eines von mehreren großen Unternehmen, die ehrgeizige Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen verfolgen. Der Grund ist die wachsende Kritik von Kunden und Investoren, die Bemühungen in der Bekämpfung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...