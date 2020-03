Hohe Qualität zum halben Preis. Wer ausgiebig unter den fairen Wert abrutscht, ist deshalb ein solches Schnäppchen. Das funktioniert in allen Krisenlagen wie auch jetzt. Gleichgültig ob in Wall Street oder Frankfurt. Bitte dosiert vorgehen und genau rechnen!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

ALDI-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de