The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA459058EB53 WORLD BK 15/20 MTN BD00 BON CAD NCA XFRA DE000HSH4T50 HCOB SZ II 14/20 BD00 BON EUR NCA XFRA XS0827692269 ENEL FIN.INTL 12/20 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JRL5 DZ BANK IS.A193 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB06GM9 LBBW DL-STUFENZINS 16/20 BD01 BON USD NCA 0CCN XFRA FR0011440528 CA HOME LOAN SFH 13/20MTN BD01 BON EUR NCA XFRA AU3CB0223899 GPT RE 2020 BD02 BON AUD NCA XFRA DE000HLB10Z1 LB.HESS.THR.CARRARA03G/15 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4W22 HCOB WFZ 15/20 BD02 BON EUR NCA XFRA US500630CD83 KOREA DEV.BK 14/20 BD02 BON USD NCA XFRA US830505AV52 SKAND.ENSK. 2020 BD02 BON USD NCA XFRA XS1197205591 UNITYM.NRW/HE.15/27 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1199643427 ABN AMRO BANK 15/20 FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1200840111 COMMONW.BK AUSTR.15/25FLR BD02 BON CNY NCA 8CA XFRA DE000A0SMU79 CAPITAL ONE AG EQ01 EQU EUR YCA BYQ3 XFRA IE00B2NG2T18 BARINGS IN.-B.CH.SE. ADL FD00 EQU EUR NCA Y9V2 XFRA LU0148751588 VITRUVIUS-EM.M.EQ.B USD FD00 EQU EUR NCA Y9V7 XFRA LU0148753444 VITRUVIUS-EM.M.EQ.B EUR FD00 EQU EUR N