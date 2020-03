The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0485261355 LUZ.KANT.BK 20/UND. BD00 BON CHF NCA XFRA DE000CZ45VT9 COBA OMH VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0XB0 DZ BANK IS.A1288 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0XK1 DZ BANK IS.C209 20/35 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0XM7 DZ BANK IS.A1294 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQB4 DZ BANK CLN E.9874 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0XN5 DZ BANK IS.A1295 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2SE5 LB.HESS.-THR.IS.03A/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3985 LB.HESS.THR.CARRARA03A/20 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013494168 SCHNEIDER EL 20/29 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US084664CU37 BERK.HATH.F. 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US125523CJ75 CIGNA 20/40 BD01 BON USD NCA XFRA US125523CK49 CIGNA 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US125523CL22 CIGNA 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US882508BH65 TEXAS INSTR 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA XS2126093744 HONEYW. INTL 20/24 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2126094049 HONEYW. INTL 20/32 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2133071774 CARLSB.BREW. 20/30 MTN BD02 BON EUR NCA 4JO XFRA BMG6682J1036 NORTHERN OCEAN LTD. EQ00 EQU EUR NCA 1CJB XFRA CA55973N4030 MAGNUM COLDCORP INC. EQ00 EQU EUR NCA HSJA XFRA GB00B0LS8535 HALSTEAD, JAMES LS-,05 EQ00 EQU EUR NCA 36BE XFRA IE00BK4W7N32 ISH2-DL C.BD U. DL DIS. EQ00 EQU EUR YCA 2UO1 XFRA KYG4289N1144 HAPPINESS BIOT.GRP -,0005 EQ00 EQU EUR NCA C071 XFRA LU2082995734 LIF-600 MEDIA EOD EQ00 EQU EUR Y