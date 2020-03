FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHVJG XFRA LU0399357671 DWS I.-AFRICA GBP D RD 3.501 EURDI48 XFRA LU0425202925 DB PM COMFORT-PRO GLOBAL 0.080 EUR2DB XFRA US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001 0.360 EURXFRA BE6302890247 ECONOCOM GRP 18/23 CV 0.060 %FGMZ XFRA LU0441433728 DWS I.-EO CORP.BDS LD 1.070 EURFGM0 XFRA LU0254491003 DWS I.-EO BDS(PREMIUM) LD 1.480 EURHVJ5 XFRA LU0236146857 DWS I.-EUR. SMALL CAP LD 1.890 EURFKN5 XFRA LU0225880524 DWS EURO MONEY MKT FD INH 0.050 EURDWSN XFRA LU0210302013 DWS. I.-GLOB.EM EQTS. LD 2.090 EURFGMK XFRA LU0145656475 DWS I.-ESG EO BDS SH. LD 1.140 EURFGMG XFRA LU0145652300 DWS I.-EURO-GOV BONDS LD 3.570 EURDWSA XFRA LU0145648456 DWS INV.-TOP ASIA LD 2.060 EURDWS1 XFRA LU0145647052 DWS I.-TOP EUROLAND LD 1.910 EURDWS6 XFRA LU0145634662 DWSI-EUR.EQ.HI.CO.LD 0.860 EURNS7 XFRA AU000000NST8 NORTHERN STAR RES.LTD. 0.044 EURDI4X XFRA LU0069679222 DWS RENDITE OPTIMA INH. 0.050 EURDI44 XFRA LU0041580167 DWS USD FL.RATE NO. USDLD 3.067 EURDI4G XFRA LU0003549028 DWS EURORENTA 0.520 EURDWW9 XFRA DE0009773010 DWS EMERGI.MARK. TYP O ND 1.510 EURDWWS XFRA DE0008474297 BASLER-INTERNATIONAL DWS 1.260 EURWXI5 XFRA DE0008474248 BARMENIA RENDITEFDS DWS 0.690 EURDZ7C XFRA DE0008474065 BASLER-RENTENFONDS DWS 0.450 EURHJUK XFRA DE0008474057 BASLER-AKTIENFONDS DWS 0.400 EURFP7G XFRA LU0363470070 DWS I.-GL.AGRIBUSINESS LD 0.150 EURAH9 XFRA US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A 0.027 EURFP7I XFRA LU0329762636 DWS I.-GL.AGRIBUS.LSLDDS 0.173 EURFP7F XFRA LU0363465583 DWS I.-AFRICA LD 1.100 EURBF5A XFRA US1156371007 BROWN-FORMAN CORP.A DL-15 0.156 EURFGM2 XFRA LU0616839766 DWS I.-EO HY CORP. LD 3.880 EURSBTA XFRA US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01 0.179 EURRIOA XFRA US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 2.070 EURORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.188 EURNY7 XFRA US60871R2094 MOLSON COORS BEV B DL0,01 0.510 EURLAZ XFRA US5053361078 LA-Z-BOY INC. DL 1 0.125 EURKCY XFRA US4851703029 KANS.CIT.SO. 0.358 EUR