Von 240 Euro bis 85 Euro gestern betrug die Rutschpartie des einst größten Autozulieferers, bei einem leider miserablen Management. Seit zwei Jahren doktort das Führungsduo an unzureichenden strategischen Entscheidungen und hinterging den Markt. Wir hatten es geahnt und kritisiert, waren nicht investiert, aber nun werden wir investieren. Warum, lesen Sie in den nächsten Tagen in unseren Briefen.



