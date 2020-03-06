Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 06.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 618 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12CQJ ISIN: BMG202981087 Ticker-Symbol: C41 
Frankfurt
06.03.20
08:08 Uhr
0,175 Euro
+0,049
+38,89 %
Branche
Versorger
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO LTD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CGN NEW ENERGY
CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO LTD0,175+38,89 %