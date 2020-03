Die Angst vor weiteren, starken Kursrückschlägen scheint vielen Marktteilnehmern derzeit im Nacken zu sitzen. Das zeigen die Sentiment-Analysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden. Am frühen Freitagmorgen lagen die Stimmungswerte für alle wichtigen Indizies tief in der roten Zone. Währenddessen bauen die Short-Positionen im Musterdepot des AktienSensor ihre Buchgewinne weiter aus.

Starke Kursverluste auf breiter Front, die Angst vor einer weiter sich ausbreitenden Corona-Virus-Epedemie und die eine oder andere Hiobsbotschaft unter den Wirtschaftsdaten - für Anleger sind es derzeit schwere Zeiten. Dementsprechend ist die Stimmung unter vielen Marktteilnehmern praktisch am Boden - so negative Sentiment-Werte über Tage hinweg sind nur selten auf dem Stimmungsbarometer des AktienSenor Deutschland zu sehen. Am frühen Freitagmorgen lag etwa das kurzfristige Sentiment für den Dax bei bis zu -20 Punkten (Maximalwert: -100 Punkte). Für den MDax wurden bis zu -62 Punkte, für den TecDax bis zu -49 Punkte gemessen. Auch die Sentiment-Werte für die internationalen Leitindizes EuroStoxx 50 (bis zu -83 Punkte) und Dow Jones Industrial (bis zu -53 Punkte) lagen klar in der roten Zone.

Sehr erfreulich fällt erneut der Blick auf das Musterdepot des AktienSensor Deutschland aus, das seit Wochen komplett auf Short eingestellt ist - und zwischenzeitlich einige starke Gewinne von bis zu +34 Prozent realisieren konnte. Unter den aktuellen Short-Positionen ragt ein Short-Faktorzertifikat auf die Aktie von Kion hervor, das seit Aufnahme in das Musterdepot in der vergangenen Woche einen Buchgewinn von +13,1 Prozent aufbauen konnte. Aber auch die Short-ETFs auf den Dax (+12,7 Prozent) und den MDax (+11,4 Prozent) haben sich in vergangenen Tagen sehr gut entwickelt.

Nachfolgend die Zwischenbilanz der aktuellen Positionen im Musterdepot des AktienSensor Deutschland:

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, DE0007203275, DE000KGX8881, DE000A12UKK6, DE0006070006

Den vollständigen Artikel lesen ...