Der vierte und vorletzte Stopp der Freeride World Tour (FWT) 2020 in Fieberbrunn (AUT) wird zur vorentscheidenden Etappe auf dem Weg zu den Weltmeistertiteln im Freeriden.Fieberbrunn - Der vierte und vorletzte Stopp der Freeride World Tour (FWT) 2020 in Fieberbrunn (AUT) wird zur vorentscheidenden Etappe auf dem Weg zu den Weltmeistertiteln im Freeriden. Bei dem Contest am Wildseeloder, der im Wetterfenster vom 7. bis 13. März 2020 stattfindet, geht es für den Grossteil der Fahrerinnen und Fahrer um die Qualifikation für das Finale beim 25. Xtreme Verbier und für...

Den vollständigen Artikel lesen ...