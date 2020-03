ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Jahreszahlen von 17 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Richard Eary kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie wegen enttäuschender Resultate. Vorerst mangele es der Aktie des Medienkonzerns an Kurstreibern, sie werde aber weiter mit einem Abschlag zum neuen Kursziel gehandelt, argumentierte er für seine bestätigte Kaufempfehlung./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PSM7770

