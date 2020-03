Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Januar dank einer kräftigen Auslandsnachfrage deutlich besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 5,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Auftragsanstieg von nur 1,4 Prozent prognostiziert. Den vorläufig für Dezember gemeldeten Rückgang von 2,1 Prozent bestätigten die Statistiker.

Ohne Großaufträge erhöhten sich die Auftragseingänge im Januar um 2,3 Prozent.

Das Niveau des Vorjahresmonats unterschritten die gesamten Bestellungen um 1,4 (Dezember: 8,9) Prozent.

Die Inlandsaufträge sanken auf Monatssicht um 1,3 (plus 2,0) Prozent, die Auslandsaufträge stiegen um 10,5 (minus 4,9) Prozent. Die Aufträge aus dem Euroraum nahmen um 15,1 (minus 14,0) Prozent zu und die von außerhalb des Euroraums um 7,8 (plus 1,3) Prozent. Die Nachfrage nach Vorleistungsgütern erhöhte sich um 3,5 (plus 1,7) Prozent, die nach Investitionsgütern um 7,1 (minus 4,1) Prozent und die nach Konsumgütern um 2,9 (minus 4,5) Prozent.

Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) dürften bei den Auftragseingängen im Januar neben den Großaufträgen auch Nachholeffekte aufgrund der Brückentage im Dezember eine Rolle gespielt haben. "Insgesamt haben sich die Bestellungen in den vergangenen Monaten stabilisiert", schrieb das BMWi.

Die Geschäftserwartungen der Unternehmen hätten sich zuletzt fünf Monate in Folge aufgehellt, was darauf hindeute, dass die Industriekonjunktur vor ihrem Wendepunkt stehe. "Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die neuen Risiken durch das Coronavirus auswirken", warnte das Ministerium zugleich.

