Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 06.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 618 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2AJPY ISIN: AU000000GPX0 Ticker-Symbol: GR2 
Stuttgart
06.03.20
08:24 Uhr
0,035 Euro
-0,007
-16,67 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
GRAPHEX MINING LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GRAPHEX MINING LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,031
0,055
08:08
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
GRAPHEX MINING
GRAPHEX MINING LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GRAPHEX MINING LIMITED0,035-16,67 %