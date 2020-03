In der Börse-Intern vom Dienstag dieser Woche war unter der Zwischenüberschrift "Eine Korrektur der Rekorde" bereits einiges über die aktuelle Volatilität an den Aktienmärkten zu lesen. Und nach wie vor ist die Schwankungsintensität insbesondere in den US-Indizes extrem hoch. Extrem hohe Volatilität in den US-Indizes Der Dow Jones hat zum Beispiel nach der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank vom Tageshoch aus binnen weniger Stunden fast 1.400 Punkte bzw. mehr als 5 % nachgegeben. Vorgestern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...