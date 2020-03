Unterföhring (ots) -Herausfordernde Walks und ein Shooting mit krabbligen Tieren. Mit dersechsten Folge überzeugen Heidi Klum und ihre Topmodel-Anwärterinnendas Publikum auf ProSieben. Die Erfolgsshow "Germany's next Topmodel- by Heidi Klum" begeistert wunderbare 15,0 Prozent der 14- bis49-jährigen Zuschauer am Donnerstag. Im Anschluss erreicht dasMagazin "red." gute 10,2 Prozent Marktanteil (E 14-49 J., 22:30 Uhr).Mit 11,2 Prozent Tagesmarktanteil (E 14-49 J.) ist ProSieben klarerMarktführer am Donnerstag.Folge verpasst?GNTM auf ProSieben verpasst? sixx zeigt jede Folge "Germany's nextTopmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kannman sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlungansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlungin der Mediathek.GNTM - The Talk: Spannende Einblicke und Highlights aus deraktuellen FolgeAuf GNTM.de sprechen jetzt die Topmodel-Anwärterinnen Johanna undSarah S. über ihre krabbelnden Shooting-Partner und denherausfordernden Entscheidungswalk vor Heidi Klum und Gastjuror PeterDundas. Außerdem geben sie spannende Einblicke in das Leben imModelloft.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2020 und auf GNTM.de"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 06.03.2020 (vorläufig gewichtet: 05.03.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Antonia KreitnerTel. +49 89 9507-1192/1172Tina.Land@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susanne Karl-Metzger, Jasmina WeissTel. +49 89 9507-1173/1126Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comJasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4539177