Oy-Mittelberg (ots) - Wie kann ich mein Immunsystem mit ätherischen Ölen stärken und mich vor Krankheitserregern schützen? Diese Frage beschäftigt vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Epidemie derzeit noch mehr Menschen als in der Erkältungs- und Grippesaison ohnehin üblich. Die Aromatherapie-Experten von PRIMAVERA empfehlen, die Keimbelastung in der Raumluft mit ätherischen Ölen zu reduzieren. Auch zur Handhygiene sowie zum Schutz der Schleimhäute von Mund und Nase leisten sie dank ihrer nachweislich keimreduzierenden und antibakteriellen Wirkung wichtige Unterstützung."Bei uns häufen sich derzeit die Anfragen von Ärzten, Apothekenpersonal, Therapeuten und anderen Berufsvertreten, die viel Kontakt zu anderen Menschen haben. Sie fragen, wie sie sich mit ätherischen Ölen vor Infektionen schützen können", berichtet Maria von Känel, verantwortliche Produktmanagerin von PRIMAVERA. "Grundsätzlich raten wir dazu, trotz steigender Krankheitszahlen durch COVID-19 nicht in Panik zu verfallen, sondern verstärkt auf Hygiene zu achten und das Immunsystem mit aromatherapeutischen Anwendungen ganzheitlich und gezielt zu stärken."Wie können ätherische Öle vor Infektionen schützen?Die keimreduzierende und antibakterielle Wirkung naturreiner ätherischer Öle ist umfassend wissenschaftlich untersucht und in vielen Studien nachgewiesen. Sie können die Belastung mit Krankheitserregern in der Luft, auf Oberflächen und Gegenständen, aber auch auf der Haut und Schleimhäuten wirksam reduzieren. Damit bieten sie viele Möglichkeiten, die Infektionsgefahr in Büros, Praxen und Krankenhäusern sowie in öffentlichen und privaten Räumen zu senken und wirksame Gesundheitsvorsorge zu leisten. Vor allem die ätherischen Öle von Thymian, Eukalyptus und Pfefferminze, aber auch Nadelhölzer und Kraut-Essenzen wirken stark reinigend und antiviral. Umfassend untersucht ist auch die Wirkung von Orange und Lavendel.Saubere Luft und weniger KeimeUm die Atemluft von Krankheitserregern zu befreien, können ätherische Öle entweder in der Raumluft vernebelt oder in Form von gebrauchsfertigen Raumsprays eingesetzt werden. Alternativ können sie auch direkt eingeatmet werden. Dabei docken die Duftmoleküle unmittelbar an den Schleimhäuten an und können dort ihre keimreduzierende Wirkung entfalten. Das direkte Einatmen erfolgt entweder durch Riechen an einem Ölfläschchen oder indem Papiertaschentücher beispielsweise mit Ravintsara beduftet werden. Das ätherische Öl des Baumes aus Madagaskar gilt als besonders immunsystemstärkend sowie bakterien-, viren- und pilzfeindlich. Für die Anwendung einen Tropfen Ravintsara in die Mitte der Tücher geben und die Packung danach eine Stunde verschlossen halten. Im Anschluss können die Tücher einmalig benutzt und entsorgt werden. Wer einen Mundschutz trägt, kann auch diesen mit einem Tropfen ätherischen Öls beduften und seine Wirkung dadurch verbessern.Rezept Duftmischung "Raumluft-Reinigung"75 Tropfen Zitrone bio25 Tropfen Douglasfichte bio10 Tropfen Ravintsara bio5 Tropfen Thymian thymol Ätherische Öle mischen und zur Beduftung eines ca. 25 Quadratmeter großen Raumes ca. 6 bis 8 Tropfen in eine Duftlampe oder einen Vernebler geben.Handhygiene mit ätherischen ÖlenAuch für die Handhygiene bietet Mutter Natur gute Alternativen zu oftmals scharfen synthetischen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. So kann neutrale Flüssigseife - idealerweise Naturkosmetik - mit Teebaum- und Lavendelöl versetzt werden. Als Fertigprodukt mit dem wirksamen ätherischen Lemongrassöl bietet sich die Naturseife Lemongrass Ingwer von PRIMAVERA an.Als Schutz kann auch ein Handhygienespray auf der Grundlage von Pflanzenwässern, einem Alkohol-Wasser-Gemisch oder hochprozentigem Alkohol hergestellt werden.Rezept Clean Hands-Spray30 ml Alkohol, z.B. Wodka10 Tropfen Lavendel fein6 Tropfen Zitrone5 Tropfen Teebaum Den Alkohol mit den ätherischen Ölen mischen, 30 ml Mandelöl zufügen und mit Wasser auf 100 ml Gesamtmenge auffüllen. Bei Bedarf anwenden.Die Hände sollten gerade bei häufiger Desinfektion regemäßig mit einer reichhaltigen Handcreme gepflegt werden, um den hauteigenen Schutzmantel aufrechtzuerhalten. Regelmäßiges Händewaschen ist die beste vorbeugende Maßnahme, die Verwendung des Clean Hands-Sprays ist vor allem unterwegs hilfreich und praktisch.Schutz und Pflege der SchleimhäuteZum Schutz vor Erkältung empfehlen die Aromatherapieexpert*innen von PRIMAVERA, die Nase mehrmals täglich mit einer Mischung aus Mandelöl und ätherischen Ölen zu pflegen. Auch Ölziehen, Gurgeln oder ein Rachenspray mit ätherischen Ölen schützen und stärken das Immunsystem.Rezept Nasenöl10 ml Mandelöl mit 2 Tropfen Ravintsara und 1 Tropfen Benzoe Siam mischen. Mehrmals täglich mit einem Wattestäbchen im Naseneingang auftragen.Rezept Rachenspray5 ml Wodka mit 5 Tropfen folgender Mischung versetzen: 1 Tropfen Nelkenknospe, 3 Tropfen Latschenkiefer und 3 Tropfen Orange. Literatur:Studie zur Beduftung von Krankenzimmern zur Reduzierung der Keimlast:www.carstens-stiftung.de/artikel/es-liegt-was-in-der-luft-ein-schutzbringender-duft.html (https://www.carstens-stiftung.de/artikel/es-liegt-was-in-der-luft-ein-schutzbringender-duft.html) Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. 