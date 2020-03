Zürich (awp) - Die Aktien der Grossbanken stehen am Freitag in einem schwachen Markt überdurchschnittlich unter Druck. Als Grund werden die erneut deutlich tieferen Renditen an den Anleihenmärkten und die hohe Volatilität genannt. Gegen 09.35 Uhr büssen Credit Suisse wie UBS 3,9 Prozent ein. Mit 9,82 respektive 9,79 Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...