Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat das russisch-türkische Abkommen zur Waffenruhe in der syrischen Provinz Idlib als überfällig begrüßt und eine internationale Kontrolle angemahnt. Das Thema werde nun nochmals im UN-Sicherheitsrat aufgerufen, sagte Maas im Deutschlandfunk. "Wir werden die Umsetzung dieser Vereinbarung überprüfen." Weder Russland noch die Türkei hätten offenbar ein Interesse daran gehabt, "dass das ein russisch-türkischer Krieg wird".

Der SPD-Politiker gehe davon aus, "dass mit dieser Vereinbarung auch die Voraussetzung dafür geschaffen worden ist, dass den Menschen geholfen werden kann und dass die internationale Staatengemeinschaft dafür jetzt auch Angebote machen muss". Deutschland sei bereit, kurzfristig noch einmal 100 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen.

Maas sprach sich gegen weitere Sanktionen gegen Russland aus, wie sie zuvor etwa der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und Bewerber um den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, gefordert hatte. Dies sei ein Thema, über das auch innerhalb der EU gesprochen werde. Maas erwarte jedoch eine Verständigung darauf, "erst einmal abzuwarten, wie das Abkommen zwischen Putin und Erdogan umgesetzt wird". Wenn die Waffenruhe halte und Russland diese mit dem Assad-Regime durchsetzen könne, sei es möglich, auch den vielen Flüchtlingen zu helfen.

Angesichts der Lage an der griechisch-türkischen Grenze zeigte der Außenminister Verständnis für die Regierung in Athen. Den Griechen gehe es darum, kontrollierte Verhältnisse zu schaffen und ein noch größeres Chaos zu verhindern. "Wir sind bereit, den Griechen in dieser schwierigen Situation auch zu helfen", sagte Maas. An die Türkei werde im Rahmen des Flüchtlingspaktes in diesem Jahr noch einmal 1 Milliarde Euro fließen. Das Geld dürfe jedoch nicht direkt an die Behörden der Türkei gehen, "sondern an die Hilfsorganisationen, die vor Ort die Hilfsprojekte umsetzen und diese auch finanzieren müssen". Um die Flüchtlingsfrage zu lösen, "brauchen wir eine europäische Lösung", so Maas.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2020 03:28 ET (08:28 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.