Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei den gestrigen Auktionen erzielten die Investoren mit den zehnjährigen Papieren Spaniens und Frankreichs eine durchschnittliche Zuteilungsrendite von 0,17% bzw. -0,32%, so die Analysten der Helaba.Bei Bundeswertpapieren mit zehn Jahren Laufzeit liege die Rendite aktuell bei -0,68%. Damit setze sich die Abwärtsbewegung von Mitte Januar fort. Nach der "Notfall-Zinssenkung" der US-Notenbank um 50 BP würden die Marktteilnehmer für die FOMC-Sitzung am 18. März mit weiteren Maßnahmen rechnen und 10-jährige Treasury Notes würden in der Folge auf ein historisches Tief von 0,82% sinken. Dementsprechend enge sich der 10J-Spread gegenüber Bunds auf aktuell 150 BP ein und liege damit auf dem niedrigsten Niveau seit Februar 2016. Der Abwärtstrend von November 2018 sei mit 207 BP außer Reichweite. (06.03.2020/alc/a/a) ...

