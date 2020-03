FRANKFURT (Dow Jones)--Mit sehr schwachen Kursen sind Europas Börsen am Freitag in den Handel gestartet. Der neuerliche Kurseinbruch an Wall Street führt Marktteilnehmern vor Augen, dass der Höhepunkt der Coronakrise - und vor allem seine Folgen für die Wirtschaft - noch lange nicht hinter dem Markt liegt. An den Märkten wird in der Zwischenzeit eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank auf ihrer regulären Sitzung Mitte März fest eingepreist.

Der DAX gibt im frühen Geschäft 2,6 Prozent auf 11.638 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es 2,6 Prozent auf 3.276 nach unten. Der Yen brach in der Nacht als Krisenbarometer zum Dollar nach oben aus. An den Anleihemärkten stehen die Renditen weiter unter Abgabedruck. Die Rendite für zehnjährige Treasuries liegt nunmehr bei 0,80 Prozent - hier spiegelt sich die Erwartung weiterer Zinsschritte durch die Fed wider.

Gute deutsche Auftragseingänge werden ignoriert

Keine Rolle spielen die überraschend guten deutschen Auftragseingänge. Sie legten im Januar um 5,5 Prozent zu, während nur 1,4 Prozent Plus erwartet wurden. "Ansonsten hätte so etwas zu einem Kurssprung geführt, aber im Moment werden Konjunkturdaten völlig ignoriert", sagt ein Händler. Zudem stamme das Plus in Deutschland aus einer Zeit, die noch vor dem Virusausbruch liege, und sei damit historisch.

Einer der Hauptleidtragenden der Krise bleibt der Luftfahrt- und Touristiksektor. Lufthansa geben 4,7 Prozent nach, an der Pariser Börse verlieren Air France-KLM 3,7 Prozent. TUI geben 6,1 Prozent nach. MTU Aero büßen 3,5 Prozent ein, während es für Airbus um 4,8 Prozent nach unten geht. Der Flugzeugbauer hat im Februar keine Neubestellungen erhalten.

Essilor-Zahlen "den Umständen entsprechend gut"

"Den Umständen entsprechend gut", heißt es in einer ersten Einschätzung zu den Zahlen von Essilorluxottica (minus 2,4 Prozent). Der Ausblick sei verhalten positiv zu werten, da Essilor bereits eine noch Monate andauernde Belastung durch die Coronavirus-Epidemie einkalkuliere und dann aber mit einer Erholung im zweiten Halbjahr rechne. "Der Markt honoriert vernünftige Risikoeinschätzungen zu Corona", sagt ein Händler. Hauptgrund des negativen Ausblicks auf das erste Halbjahr seien zumeist Absatzeinschränkungen in China.

Nach neuen Unsicherheiten um die Übernahme von Cypress Semiconductor verlieren Infineon 3 Prozent. Die EU hatte den Kauf zwar bereits genehmigt, nun belasten aber Presseberichte, wonach sich die USA querstellen könnten. Da Cypress aber als Baustein für Infineons Wachstumskurs gesehen wird, dürfte der Kurs weiter fallen. Erst mit einer erfolgten Genehmigung herrsche Sicherheit, heißt es. Aktuell sieht es danach aber nicht aus, sagt ein Händler mit Verweis auf den Absturz der Cypress-Aktie um 17 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.276,21 -2,60 -87,37 -12,52 Stoxx-50 3.064,01 -2,36 -73,93 -9,96 DAX 11.638,49 -2,56 -306,23 -12,16 MDAX 24.946,89 -2,85 -732,80 -11,89 TecDAX 2.839,22 -2,50 -72,78 -5,83 SDAX 11.058,72 -2,84 -323,70 -11,61 FTSE 6.569,87 -2,02 -135,56 -11,10 CAC 5.224,87 -2,54 -136,23 -12,60 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,72 -0,03 -0,96 US-Zehnjahresrendite 0,80 -0,11 -1,88 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1266 +0,32% 1,1230 1,1186 +0,5% EUR/JPY 119,14 -0,09% 119,25 119,32 -2,3% EUR/CHF 1,0608 -0,11% 1,0620 1,0629 -2,3% EUR/GBP 0,8690 +0,25% 0,8668 0,8652 +2,7% USD/JPY 105,76 -0,40% 106,19 106,68 -2,8% GBP/USD 1,2964 +0,10% 1,2952 1,2927 -2,2% USD/CNH 6,9379 -0,02% 6,9392 6,9401 -0,4% Bitcoin BTC/USD 9.093,83 0,257 9.070,51 9.105,01 +26,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,09 45,90 -1,8% -0,81 -25,4% Brent/ICE 49,04 49,99 -1,9% -0,95 -24,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.677,26 1.672,35 +0,3% +4,91 +10,5% Silber (Spot) 17,35 17,45 -0,6% -0,10 -2,8% Platin (Spot) 864,40 867,55 -0,4% -3,15 -10,4% Kupfer-Future 2,56 2,58 -0,5% -0,01 -8,6% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2020 03:43 ET (08:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.