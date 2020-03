München (ots) - Daniela und Lucas zwischen Kinderwunsch, Familienzwist und heißen Dessous- Sophias Geburtstag als erstes Highlight der vier neuen Folgen- Ausstrahlung ab Mittwoch, 25. März 2020 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI Daniela Katzenberger ist zurück! Familie und Job fordern die Kult-Blondine jeden Tag aufs Neue heraus: Ob pompöser Kindergeburtstag, Funkstille mit der Schwester, stressige PR-Termine oder Kinderwunsch - Mit Lucas an ihrer Seite meistert Daniela ihren Alltag in gewohnter Katzenberger-Manier mit viel Witz und Charme. TV-Fans können ab 25. März zur Primetime das turbulente Leben der Kult-Blondine mitverfolgen.Große Aufregung im Hause Katzenberger/Cordalis. Sophias vierter Geburtstag steht vor der Tür und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Das Fest für die Mini-Katze soll die beste Party aller Zeiten werden und Daniela gibt alles. Neben einer gigantischen Hüpfburg und ganz viel Glitzer backt sie sogar einen Geburtstagskuchen. Werden Mallorcas Supermamas ihren Einsatz zu schätzen wissen?Das Familienglück auf der Sonneninsel wird seit einiger Zeit von einer dunklen Wolke überschattet. Seit über zwei Jahren herrscht zwischen Daniela und ihrer Halbschwester Jenny Funkstille. Mama Iris bricht das schwierige Verhältnis von Daniela und Jenny das Herz. Sie möchte vermitteln und lädt ihre Kinder zu ihrem Geburtstag nach Mallorca ein. Kommt es bei dem unverhofften Wiedersehen zu einer Annäherung der Schwestern?"In deinem Alter hatte ich schon drei Kinder". Mama Iris wird nicht müde, ihrer Tochter diese Botschaft unter die Nase zu reiben. Auch beim Abendessen anlässlich Danielas 33. Geburtstag bringt sie das Thema Familienplanung erneut zur Sprache. Nach drei Ehejahren will es mit dem zweiten Kind nicht ganz so klappen. Damit die Erotik im Schlafzimmer wieder Einzug hält, geht Lucas mit seiner Gattin heiße Dessous shoppen.Einer fehlt im Familienclan besonders: Costa. Sein Tod ist erst einige Monate her und es vergeht kein Tag, an dem die Familie nicht an den beliebten Schlagersänger denkt. Vor allem Ehefrau Ingrid lebt seitdem allein in dem großen Haus. Daniela und Lucas wollen das ändern. Wird sich Ingrid über ihre kleine Überraschung freuen? Produziert wird die Doku-Soap von der EndemolShine Germany.Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca, ab 25. März, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar.Über "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4539316