Renault hat in Österreich für Privatpersonen den E-Mobilitätsbonus für sein Modell Zoe von 3.300 Euro auf 6.600 Euro verdoppelt. Unter gewissen Umständen sind so in Österreich Leasingraten von 76 Euro pro Monat für den Zoe möglich. Die landesweite E-Mobilitätsförderung, die Kunden eines Elektroautos unter bestimmten Voraussetzungen erhalten, setzt sich aus 1.500 Euro der Regierung und 1.800 Euro der ...

