An den Finanzmärkten kehrt keine Ruhe ein! Nachdem der deutsche Leitindex rund um die 12000 Punkte Marke in den letzten Handelstagen eine kleine Verschnaufpause einlegen konnte, scheint heute nun der Startschuß für eine neuerliche Abwärtsbewegung gefallen zu sein. Der Index startete bereits mit einer Kurslücke bei 11694 in den Handel und gibt in der Folge weiter bis auf 11570 nach. Wir bleiben hier für den kommenden Verlauf skeptisch und verharren deshalb weiter an der Seitenlinie. DAX Tageschart ...

