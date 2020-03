Baden-Dättwil (ots) - Nicht nur beim Produktdesign stellt Beldona die Frauen in den Mittelpunkt. Auch im Unternehmen selbst wird das Credo «Von Frauen für Frauen» gelebt, ist in jeder Abteilung präsent. Und weil Frauen am besten wissen, was andere Frauen wollen, hat Beldona einen stolzen Frauenanteil von 97 Prozent! Frauen unterschiedlichen Alters mit verschiedensten Bedürfnissen und Körperformen bereichern das Unternehmen.Im Rahmen des Weltfrauentags wurden die Beldona Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt, was für sie in ihrem Arbeitsalltag «Von Frauen für Frauen» bedeutet. Designerin Noemi meint dazu: «Gemeinsam kreieren wir ein Produkt, welches das Leben von Frauen verbessern und verschönern soll. Unsere unterschiedlichen Hintergründe, Ausbildungen und Altersklassen sind inspirierend und spiegeln ausserdem die Vielfalt unserer Kundinnen.» Und Bettina, Head of Product, formuliert es so: «Wir unterstützen Frauen, indem wir individuelle Schönheit zeigen und leben. Nichts ist attraktiver und sinnlicher als eine Frau, die sich in ihrem Körper wohlfühlt!».Als Marke von Frauen für Frauen möchte Beldona die natürliche Schönheit porträtieren und selbstbewusst für die Anliegen der Schweizer Frauen eintreten. Bei der Vermarktung der Produkte ist es Beldona deshalb wichtig, die Frauen so zu zeigen, wie sie sind, nämlich einzigartig schön: «Models mit natürlichen Kurven, mit Makeln. Zusätzlich reduzieren wir die Bildretusche auf ein Minimum, damit sich die Frauen mit unseren Produkten identifizieren können. Hauptsache, sie fühlen sich gut in ihrem Körper und man sieht es!» sagt Julie, Marketing & Communication Manager.Besonders nah ist die Beziehung zwischen der Kundin und der Verkäuferin in der Filiale. Die hautnahe Beratung verlangt viel Einfühlungsvermögen. Verkäuferin Tamara bringt es auf den Punkt: «Wenn sich die Kundin in unseren Produkten wohl, attraktiv und feminin fühlt, habe ich mein Ziel erreicht.»«Von Frauen für Frauen» ist eine Serie mit ehrlichen Geschichten aus dem Hause Beldona.Mehr Informationen auf www.beldona.com/von_frauen_fuer_frauen/Kontakt:Nadja ErhartTel.: +41 56 483 23 40nadja.erhart@beldona.chpr@beldona.chOriginal-Content von: Beldona, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007496/100843252