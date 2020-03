Eine Vereinbarung mit der Regierung des australischen Bundesstaates macht es möglich. Insgesamt 188 private Haushalte, die ihre Wohnhäuser nach den Bränden wieder aufbauen müssen, sollen kostenfrei einen Photovoltaik-Heimspeicher von Sonnen erhalten.Wochenlang wüteten verheerende Buschbrände in Australien. Viele Menschen haben dabei ihre Häuser verloren. Um diese zu unterstützen, hat die Regierung von Südaustralien eine Vereinbarung mit dem deutschen Hersteller Sonnen, der in dem Bundesstaat seine Photovoltaik-Heimspeicher produziert, geschlossen. So sollen insgesamt 188 Haushalte, die ihre Wohnhäuser ...

