SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge 221 Ausländer aus der Quarantäne entlassen, die das Land im Zuge seiner strikten Maßnahmen gegen eine Verbreitung des neuartigen Coronavirus verhängt hatte. Die Betroffenen hätten sich unter den 380 Ausländern befunden, die zuvor isoliert und unter strenger medizinischer Beobachtung gestellt worden seien, berichteten die Staatsmedien am Freitag. Es wurden keine weiteren Details genannt.



Ende Februar hatte das Auswärtige Amt in Berlin mitgeteilt, seine Botschaft in Nordkorea werde vorübergehend geschlossen. Grund sei die massiv beschränkte Bewegungsfreiheit der Diplomaten. Angesichts der Covid-19-Krise hatten die Behörden des abgeschotteten Staats im Februar alle Land-, Zug- und Flugverbindungen ins Ausland eingestellt - auch für Diplomaten. Bisher wurde aus Nordkorea kein Infizierungsfall gemeldet./dg/DP/jha