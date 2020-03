Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nachdem der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) letzte Woche mit 177,46 Prozentpunkten aus dem Handel ging, startete der Euro-Bund-Future mit 177,82 Prozentpunkten in die neue Handelswoche, so die Börse Stuttgart.Die Senkung der amerikanischen Leitzinsen am Dienstag habe den Euro-Bund-Future im frühen Mittwochmorgenhandel bis auf ein Niveau von 178,36 Prozentpunkten katapultiert. Danach hätten leichte Gewinnmitnahmen im Euro-Bund-Future eingesetzt. Am Donnerstagmittag notiere der Euro-Bund-Future bei 177,95 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,64 Prozent. In der Vorwoche habe die Rendite noch -0,52 Prozent betragen. Das Handelsvolumen im Euro-Bund-Future sei in der bisherigen Woche noch höher als in der letzten Handelswoche. Alleine am Montag seien mehr als 1,7 Millionen Kontrakte auf den Euro-Bund-Future gehandelt worden. (Bonds Weekly Ausgabe 8 vom 06.03.2020) (06.03.2020/alc/a/a) ...

