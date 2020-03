Wien (www.anleihencheck.de) - Der US Großhändler Sysco hat laut Medienberichten Interesse an einer Übernahme von METRO bekundet und diese dahingehend kürzlich kontaktiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).METRO habe sich zuletzt selbst auf dessen Großhandelsgeschäft fokussiert und im Zuge dessen die Kaufhof- und Real Supermarktketten verkauft. Damit dürfte auch das Interesse von Sysco, die in Europa expandieren wollten, geweckt worden sein. In der Vergangenheit habe es bereits Übernahmegespräche rund um METRO gegeben. So habe Großaktionär Kretinsky (30% Anteil) versucht das Unternehmen für EUR 5,8 Mrd. zu übernehmen. Die beiden anderen Großaktionäre (Meridian Stiftung/Beisheim Gruppe), die ihre Anteile (23%) gebündelt hätten, hätten die Übernahme blockiert. Sie hätten angegeben nicht von Sysco kontaktiert worden zu sein. (News vom 05.03.2020) (06.03.2020/alc/n/a) ...

