Das Elektroauto-Startup Lucid Motors hat Details seiner Vertriebs- und Servicestrategie sowie die Standorte von neun "Lucid Studios" in den USA bekanntgegeben. Der erste dieser Showrooms wurde bereits am Firmensitz im kalifornischen Newark eröffnet. Acht weitere sollen noch in diesem Jahr folgen, von denen einige bereits gebaut werden. Konkret nennt Lucid für dieses Jahr Standorte in New York City, ...

