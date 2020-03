Gießen (ots) - Starke Nerven für starke FrauenAm 08. März feiern Frauen den internationalen Weltfrauentag. Ursprünglich sollte der Tag in der Zeit des ersten Weltkriegs auf die Gleichberechtigung und ihren Platz in der Gesellschaft aufmerksam machen.Seitdem ist viel passiert. Frauen sind berufstätig und gleichzeitig sind es immer noch die Frauen, die für die Organisation von Haushalt, Kinder und Freizeitgestaltung zuständig sind. Hier sind starke Nerven und innere Unruhe unverzichtbar für den Spagat zwischen Karriere und Familie. In fast rund 25 Ländern ist der Weltfrauentag sogar ein gesetzlicher Feiertag. Für viele Frauen ein Tag, um inne zu halten, durchzuatmen und zu reflektieren. Lehnen Sie sich einmal zurück und gönnen sich einige Momente der Ruhe. Seien Sie stolz auf das, was Sie jeden Tag leisten. Sollte es doch einmal zu stressig werden, kann Pascoflair® Ihr starker Begleiter sein. Pascoflair® ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Beruhigung bei nervöser Unruhe. Es zeigt bereits erste Effekte nach 30 Minuten, macht nicht abhängig und erhält die volle Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit.Pascoflair®Wirkstoff: Passionsblumenkraut-TrockenextraktBei nervösen Unruhezuständen. Enthält Sucrose und Glucose.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. www.pascoe.de (http://www.pascoe.de) Pressekontakt:Pascoe NaturmedizinStefanie WagnerUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenEmail: stefanie.wagner@pascoe.deTel.: +49 641 7960 - 330Original-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12261/4539529