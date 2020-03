GENF (dpa-AFX) - Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte sorgt sich angesichts der vielerorts verhängten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus um die Menschenrechte. Bei der Abriegelung von Städten, Quarantänen und ähnlichen Maßnahmen müssten die Rechte der Menschen geachtet werden, verlangte Michelle Bachelet am Freitag in Genf. Das Büro wollte allerdings bewusst keine Länder oder einzelne Maßnahmen herausgreifen und anprangern.



Selbst im besten Fall liefen viele Menschen Gefahr, in prekäre Situationen abzurutschen, so Bachelet. Sie nannte etwa Einkommensverluste bei Werksschließungen oder Kurzarbeit, durch erzwungene Quarantäne zu Hause im Verdachtsfall oder die Schließung von Schulen, was Eltern zwinge, zur Kinderbetreuung zu Hause zu bleiben. "Regierungen müssen bereit sein, auf ungewollte Konsequenzen solcher Maßnahmen zu reagieren", forderte Bachelet.



Das UN-Menschenrechtsbüro lobte Maßnahmen wie solche, die Südkorea getroffen habe: zum Beispiel zusätzliche Einrichtungen für die Kinderbetreuung, wenn Eltern arbeiten müssten, Abfertigungsschalter, an denen im Vorbeifahren ein Coronavirustest gemacht werden könne, oder Maßnahmen gegen überhöhte Preise für Produkte, die knapp werden./oe/DP/jha