BERLIN (Dow Jones)--Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat seine Favoriten für die Kanzlerkandidatur der Sozialdemokraten benannt. "Ich finde, dass vier, fünf Leute infrage kommen: Olaf Scholz, Hubertus Heil, Franziska Giffey, Rolf Mützenich und Lars Klingbeil, der Generalsekretär", sagte Schröder dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Seine Empfehlung wäre: "Setzt euch zusammen und entscheidet das", sagte er. "Die fünf müssen das natürlich mit der Parteiführung besprechen." Eine oder einer aus dem Team werde dann die Nummer eins. Einen stärkeren Linkskurs seiner Partei lehnte der ehemalige SPD-Chef ab.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warf Schröder vor, ihre Partei ins "Chaos" gestürzt zu haben. "Frau Merkel hat einen entscheidenden Fehler gemacht", sagte er. "Sie hat ein Vakuum geschaffen, indem sie gesagt hat: Ich bleibe Kanzlerin, aber nicht Parteivorsitzende." Das räche sich jetzt. Schröders Favorit für die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sei Armin Laschet. Dessen Gegenkandidaten Friedrich Merz und Norbert Röttgen warf der Altkanzler vor, sich von Merkels Politik zu distanzieren. Es sei ein Fehler, "wenn man als Partei in die Tonne tritt, was man in der eigenen Regierungszeit gemacht hat".

