Die OMV und Gazprom haben heute ein "Amendment Agreement" zum "Basic Sale Agreement" vom 3. Oktober 2018 unterzeichnet. Das "Amendment Agreement" sieht insbesondere eine Verlängerung der Verhandlungsphase für die finalen Transaktionsdokumente bis Juni 2022 auf nicht-exklusiver Basis vor. In diesen Verhandlungen sind von den Parteien wesentliche Entwicklungen und geänderte Umstände bis zur Unterzeichnung derselben (einschließlich des geplanten Produktionsstarts der Blöcke 4A/5A der Achimov-Formation) in guter Absicht zu berücksichtigen, insbesondere in Bezug auf den wirtschaftlichen Stichtag und den Kaufpreis.

