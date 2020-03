Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen am Sonntag fordert das Baugewerbe eine Verlängerung des Baukindergelds und eine Verstetigung von Investitionen, um der Wirtschaft zu helfen und den Zustand der öffentlichen Infrastruktur zu verbessern.

"Die Stärkung der heimischen Bauwirtschaft ist ein wichtiger Beitrag zur Belebung der Binnenkonjunktur", sagte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe.

Er fordert die Ausweitung investiver Maßnahmen, wie die Verlängerung des Baukindergelds, die Erhöhung der linearen AfA nach Ablauf der degressiven sowie der Ausbau der Sportstättenförderung.

Das Baukindergeld laufe Ende des Jahres aus, ohne dass es seine volle Wirkung entfaltet habe können. Gleiches gelte für die degressive AfA im Mietwohnungsbau.

"Investitionen sind langfristige Entscheidungen und benötigen stabile Rahmenbedingungen. Kurzfristige Maßnahmen erzeugen nur ein Strohfeuer. Wir brauchen aber nachhaltige Investitionen in den Wohnungsbau", so Pakleppa. Die öffentliche Infrastruktur wie etwas Turnhallen und Sportstätten seien oft in einem vernachlässigten Zustand. "Daher gilt es, jetzt mit einem gezielten Förderprogramm rasch Abhilfe zu schaffen", forderte das Baugewerbe.

Am Sonntagabend wollen die Spitzen der Koalition über die Auswirkungen des Coronavirus und die Verwendung des Haushaltsüberschusses beraten. Zur Diskussion stehen eine Erhöhung der staatlichen Investitionen, eine Ausweitung des Kurzarbeitergeldes und ein Vorziehen der teilweisen Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Von der CSU waren zudem Steuersatzsenkungen für Unternehmen gefordert worden. Allerdings hat die SPD sich hier skeptisch gezeigt.

