Die Talfahrt an der Wall Street dürfte sich auch zum Wochenausklang nahezu ungebremst fortsetzen. Sorgen vor einer globalen Rezession und die anhaltende Ausbreitung des Coronavirus drücken auf das Sentiment. Vor dem Wochenende dürften zudem weitere Positionen abgebaut werden. Im Gegenzug bleiben sichere Häfen wie Yen, Gold und vor allem Anleihen gesucht. Aktuell liegt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen bei 0,77 Prozent - am Vorabend waren es noch 0,92 Prozent gewesen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fällt am Freitag sogar auf ein Rekordtief von minus 0,73 Prozent.

Die US-Notenbank hatte am Dienstag zwar überraschend die Leitzinsen um 50 Basispunkte gesenkt, doch dies erzeugte an den Aktienmärkten keine positive Reaktion. Im Gegenteil, die Zweifel sind deutlich gewachsen, ob geldpolitische Maßnahmen der richtige Weg sind, um die negativen Auswirkungen des Coronavirus sinnvoll zu bekämpfen. Hier wird eher auf fiskalpolitische Maßnahmen gesetzt. Im Blick steht nun die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche.

Aktuell geht es für den Future auf den S&P-500 um 2,8 Prozent abwärts.

"Die weitere Ausbreitung des Coronavirus in den USA und Europa stellt unsere früheren Wachstumsannahmen in Frage, die den Schock vor allem auf China begrenzt sah und eine beginnende Normalisierung ab dem zweiten Quartal beinhaltete", heißt es von Barclays.

Vor diesem Hintergrund dürfte der sonst mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht deutlicher weniger Einfluss als sonst haben. Volkswirte rechnen für Februar mit einem Stellenaufbau von 175.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft, nachdem es im Januar ein Plus von 225.000 gegeben hatte. Die Arbeitslosenquote soll von 3,6 auf 3,5 Prozent sinken. Auf größeres Interesse würden erst Daten stoßen, die die Auswirkungen des Virus' widerspiegelten, heißt es von einem Beobachter.

Bei den Einzelwerten dürften die Aktien des Halbleiterherstellers AMD mit einem kräftigen Plus in den Handel starten. Der Konzern hatte vor dem Hintergrund der grassierenden Ängste vor negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie seinen Ausblick für das erste Quartal bestätigt und mitgeteilt, mit moderaten Auswirkungen auf das Geschäft zu rechnen.

Für H&R Block dürfte es nach unten gehen. Das Steuerberatungsunternehmen setzte im dritten Quartal des Geschäftsjahrs zwar mehr um, weitete aber zugleich den Verlust leicht aus.

March 06, 2020

