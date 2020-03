Brüssel (www.anleihencheck.de) - Das erstmalige Absacken der Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen unter 1% alarmiert die Märkte, so die Experten von BNY Mellon Investment Management.Paul Brain, Manager des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund und Leiter Fixed Income bei Newton, einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management, kommentiert: "Diese Kursbewegungen sind außergewöhnlich und lassen eine gewisse Panik erkennen. Der anhaltende wirtschaftliche Schock wird weitere Maßnahmen der Zentralbanken auslösen, allerdings nicht nur in Form von Zinssenkungen. Risikoaktiva wie Aktien und Unternehmensanleihen haben sich relativ gut gehalten - jedenfalls besser als die niedrigen Renditen der US-Treasuries vermuten lassen. Vielleicht erleben wir jetzt aber eine Kapitulation in diesen Segmenten, weshalb die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie US-Treasuries steigt. ...

