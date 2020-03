Bonn (www.anleihencheck.de) - Jüngste Konjunkturdaten deuten darauf hin, dass die britische Wirtschaft zu Jahresbeginn Schwung geholt hat, so die Analysten von Postbank Research.Beispielsweise habe sich der Composite-Einkaufsmanagerindex im Januar und Februar erstmals seit Sommer vergangenen Jahres zwei Monate in Folge oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten behauptet. Natürlich bleibe auch in Großbritannien abzuwarten, welche Auswirkungen die Corona-Epidemie auf die Konjunktur habe. Zudem würden Regierung und Notenbank hier mit dem Brexit noch an einer weiteren Front kämpfen. Würden die in dieser Woche begonnenen Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen mit der EU scheitern, drohe zum Jahresende unverändert ein harter Brexit. Mögliche Maßnahmen der Regierung gegen Corona, die bereits kommende Woche konkret angekündigt werden könnten, würden Steuererleichterungen für besonders stark betroffene Unternehmen oder staatliche Garantien für Unternehmenskredite umfassen. ...

