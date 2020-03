GEA Group Aktiengesellschaft: GEA im neuen DAX 50 ESG Index gelistetDGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit GEA Group Aktiengesellschaft: GEA im neuen DAX 50 ESG Index gelistet06.03.2020 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.GEA im neuen DAX 50 ESG Index gelistetDüsseldorf, 6. März 2020 - Der Düsseldorfer Maschinenbaukonzern GEA gehört von Beginn an zu den 50 Unternehmen, die aufgrund ihres beispielhaften Umgangs mit den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung im neuen DAX 50 ESG Index gelistet sind. Wie die Deutsche Börse mitteilt, bildet dieser Nachhaltigkeits-Index die Top-50-Firmen basierend auf ESG-Performance (Environmental, Social, Governance), Börsenwert und -umsatz ab. Er soll dabei helfen, diese Aspekte bei der ganzheitlicheren und zukunftsorientierten Bemessung von Unternehmenswerten noch besser einbeziehen zu können."Nachhaltigkeitskriterien werden sowohl für institutionelle Investoren als auch für Privatanleger immer relevanter bei ihren Investitionsentscheidungen. Wir begrüßen es sehr, dass diesen Anlegern mit dem neuen DAX 50 ESG eine transparente Möglichkeit geboten wird, in Unternehmen zu investieren, die sich bei ESG-Themen besonders engagieren. Bei GEA richten wir unsere Anstrengungen schon lange nicht nur darauf, hocheffiziente und ressourcensparende Anlagen für unsere Kunden zu bauen. Wir arbeiten auch permanent daran, unsere eigene Produktion noch nachhaltiger auszurichten und unserer sozialen Verantwortung für Mitarbeiter und Gesellschaft sowie für unsere Umwelt bestmöglich gerecht zu werden. Die direkte Aufnahme in den neuen Index unterstreicht die positiven Auswirkungen unserer umfangreichen Maßnahmen. Als einer der weltweit größten Anbieter von Prozesstechnik ist es uns ein Anliegen, verantwortungsvolles Wirtschaften mitzugestalten. Dementsprechend werden wir unser Engagement auch in Zukunft weiter ausbauen", erläutert Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA Group Aktiengesellschaft.GEA bringt sich als international tätiges Technologieunternehmen bei einer Vielzahl drängender Zukunftsthemen ein. Der Konzern ist in vielen Bereichen Technologieführer, der mit seinem Know-how- Vorsprung und wertschöpfenden Innovationen dazu beitragen will, kollektive Herausforderungen wie etwa Klimawandel oder Welternährung zu bewältigen. Erst vor Kurzem bekam GEA beim Klima-Assessment des Carbon Disclosure Projects (CDP) sein bisher bestes Ergebnis. Mit der Gesamtnote "A-" entspricht der Konzern jetzt dem Level "Leadership" und gehört damit zur Spitzengruppe im Sektor- und Regionalvergleich. Im CDP-Report 2019 erhielten insgesamt 9 Firmen aus Deutschland im Sektor "General", in dem GEA geführt wird, eine A bzw. A- Bewertung. Darüber hinaus ist GEA Teil der MSCI Global Sustainability Indizes und dort ebenfalls mit einem A Rating eingestuft.Corporate Media and Press: Marc Pönitz Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Tel. +49 (0)211 9136-1500 marc.poenitz@gea.comÜber GEA GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte GEA weltweit mehr als 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert sowie Teil des DAX 50 ESG Index und der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.Kontakt:GEA Group Aktiengesellschaft Tel. +49 (0)211 9136 1081 Fax +49 (0)211 9136 31087 gea.com06.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft Peter-Müller-Straße 12 40468 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 9136-0 Fax: +49 (0)211 9136-31087 E-Mail: ir@gea.com Internet: www.gea.com ISIN: DE0006602006 WKN: 660200 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 991483Ende der Mitteilung DGAP News-Service991483 06.03.2020