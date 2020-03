Die verstärkte Verbreitung von Covid-19 in Europa erforderte nun in enger Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden eine neue Bewertung der Situation mit Blick auf die Veranstaltung. "Verantwortungsvoll zu agieren bedeutet in dieser Zeit, gesundheitliche Risiken zu minimieren. Das gilt für jeden Einzelnen genauso wie für Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt. Wir hoffen auf das Verständnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...