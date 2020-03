Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen stieg im Iran in den letzten 24 Stunden um mehr als 1.000 auf 4.747, teilte ein Sprecher des iranischen Gesundheitsministeriums am Freitag mit. Die Zahl der Todesfälle liegt derzeit bei 124, gegenüber 107 am Donnerstag. Andere Schlagzeilen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zeigen, dass auf einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...