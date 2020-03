Unterföhring (ots) -- Tägliches News-Format "Come on Klopp - This is Anfield" ab 18.30Uhr auf Sky Sport News HD und im Anschluss auf Abruf auf Sky Q- Exklusive Dokumentationen auf Sky Sport News HD,Pressekonferenzen, Interviews und Highlight-Clips auf Sky Q perAbruf- Die nächsten Live-Spiele von Liverpool: Bournemouth am Samstag,13.20 Uhr live auf Sky Sport, FC Everton am 16. März, CrystalPalace am 21. März und Manchester City am 5. April- Am 29. Spieltag überträgt Sky am Wochenende insgesamt sechsPartien der Premier League live und exklusiv, darunter dasStadtderby Manchester United gegen Manchester City am Sonntag Unterföhring, 6. März 2020 - Trotz der ersten Saisonniederlage des FC Liverpool bei Watford am vergangenen Wochenende bleibt die erste Meisterschaft der Reds seit 30 Jahren in Reichweite. Abhängig auch von den Ergebnissen von Manchester City brauchen die Liverpooler in den verbliebenen zehn Partien noch zwölf Punkte bis zum großen Triumph. Sky begleitet den FC Liverpool auf dem Weg zum großen Titel.In den kommenden Wochen werden die Sky Abonnenten sämtliche Premier League Spiele des FC Liverpool weiterhin live und exklusiv auf Sky Sport verfolgen können. Am morgigen Samstag trifft Liverpool auf Bournemouth und möchte im Heimspiel nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen (Chelsea, Watford, Madrid) wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Das Spiel überträgt Sky live und exklusiv ab 13.20 Uhr. Die weiteren Gegner bis zum möglichen Titel lauten: Everton (16. März, 21.00 Uhr), Crystal Palace (21. März, 18.30 Uhr) und Manchester City (5. April).Darüber hinaus wird Sky Sport News HD in einem täglichen Format ab 18.30 Uhr im Rahmen von "Come on Klopp - This is Anfield" aus Liverpool über alle Neuigkeiten, Nachberichte, Rückblicke und sonstiges Wissenswertes rund um den FC Liverpool berichten. Sky zeigt zudem die Pressekonferenzen, Interviews genauso wie Highlight Clips. Sämtliche Inhalte sind auf Sky Q für Kunden abrufbar. Alle Neuigkeiten werden auch digital auf skysport.de/ fc-liverpool und auf den Social Plattformen von Sky Sport gebündelt.Sky Sport wird darüber hinaus zwei exklusive Dokumentationen zeigen. Die Dokumentation "Come on Klopp - der Mensch" wird im Rahmen der Übertragung von Everton gegen Liverpool erstmalig am 16. März um 19 Uhr auf Sky Sport 1 HD ausgestrahlt und auf Sky Sport News HD wiederholt. Zudem ist die Ausstrahlung der Dokumentation "Klopp on top - der Meister" bei einer möglichen Meisterschaft geplant.Alle Informationen zu "Come on Klopp" sind auch unter sky.de/klopp abrufbar.Match of the week am Sonntag: Manchester gegen ManchesterInsgesamt überträgt Sky am Wochenende alle zehn Partien des 29. Spieltags der Premier League exklusiv in voller Länge, sechs davon live. Alle weiteren Begegnungen des 29. Spieltags zeigt Sky zeitversetzt in voller Länge.Das "Match of the Week" findet am Sonntagabend statt. Um 17.30 Uhr melden sich Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte André Breitenreiter mit dem Stadtderby Manchester United gegen Manchester City. Die Red Devils sind Fünfter und haben nur drei Punkte Rückstand auf einen Champions League Platz. Die Citizen konnten zuletzt Platz zwei in der Liga festigen und haben die letzten fünf Pflichtspiele gewinnen. Im Anschluss an die 90 Minuten präsentieren beide in "What a Strike!" die Highlights des Spieltags.Die Live-Übertragungen am 29. Spieltag der Premier League auf Sky Sport 1 HD:Samstag, 7.3.:13.20 Uhr: FC Liverpool - AFC Bournemouth live15.50 Uhr: FC Arsenal - West Ham United live18.20 Uhr: FC Burnley - Tottenham Hotspur liveSonntag, 8.3.:14.50 Uhr: FC Chelsea - FC Everton live17.00 Uhr: "Match of the week" Manchester United - Manchester City live19.30 Uhr: "What a Strike!", die Highlights des 29. SpieltagsMontag, 9.3.:20.50 Uhr: Leicester City - Aston Villa liveÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. 