Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die amerikanische Zentralbank hat es wieder getan: Die FED senkte die Zinsen um 0,5 auf nun 1,25 Prozentpunkte. Führen derlei Maßnahmen neben einer Stimulation der Wirtschaft empirisch gesehen auch steigenden Aktienkursen? Weitere Themen der Sendung: 1) Der chinesische Aktienmarkt - aktuelles Vorbild für den Rest der Welt? 2) Dialog Semiconductor: Vom Krisenverlierer zum Comeback-Aspiranten. 3) Saisonalitäten im DAX - eine Einführung. Strategien, Indikatoren, statistische Vorteile: Willkommen in der Welt quantitativer Modelle. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt zurück und voraus auf die kommende Handelswoche. Basis jeglicher Analysen bilden empirische Daten und statistische Modelle. Die Sendung ist gegliedert in einen Marktüberblick, eine Strategie-Vorstellung, die Top/Flop-Aktie der Woche und ein Wochenthema. Die im Beitrag gezeigten Strategien geben Einblicke, wie systematische Geldanlage konkret aussehen kann und wie sich entsprechende Strategien aktuell am Markt verhalten. Die Beiträge bieten die Grundlage für diverse, systematische Anlagestrategien.